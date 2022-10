Na piscina, Nicole Bahls improvisa na dancinha com biquíni favorito: “Menor que eu tenho”

Dia de calor! Nicole Bahls aproveitou a quarta-feira (12) da melhor forma possível e deixou os seguidores do Instagram babando com um vídeo digno de uma musa do verão. Na rede social, a ex-panicat participou de uma campanha publicitária e deixou a galera chocada com sua boa forma!

A modelo aproveitou o dia de calor para curtir na beira da piscina enquanto renovava o bronzeado, sem deixar de mostrar todos os detalhes das peças de sua publi em seu corpão escultural. Nicole esquentou o clima com uma dancinha ousada e levou os seguidores à loucura!

“Essa mulher tira onda de tão bonita”, disparou um seguidor, elogiando a musa através dos comentários da publicação. “Todos os modelos estão incríveis, mas na modelo ficou melhor ainda”, disparou outra internauta que acompanha o trabalho da musa nas redes sociais. Assista ao vídeo:

Nicole Bahls diz que não recebe cantadas: “Só entre quatro paredes”

Abriu o jogo! Recentemente, a ex-panicat Nicole Bahls falou sobre sua vida pessoal e afirmou que não é uma pessoa que recebe muitas cantadas publicamente. A musa comentou que apenas é chamada de “gostosa” entre quatro paredes.

“Mas também nunca recebi muito esse tipo de cantada. As pessoas sempre dizem que eu sou legal, carinhosa. Gostosa, nem tanto. Por mais que pareça… mas não”, afirmou a musa em entrevista ao programa de Otaviano Costa, no portal UOL Splash.

“Graças a Deus, não posso dizer que me chamam de gostosa por aí. Só entre quatro paredes mesmo”, garantiu a musa, que ainda afirmou ser uma pessoa espontânea e, por isso, tem um certo mistério na hora da conquista, sem a necessidade de cantadas.

