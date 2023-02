MC Mirella surge totalmente nua e esquenta o clima: “Espetacular”; fotos

A funkeira surgiu divulgando alguns cliques para a sua plataforma de conteúdo adulto por assinatura e causou um alvoroço entre os fãs

Ousada

MC Mirella é profissional quando o assunto é deixar os seus fãs e admiradores perplexos com suas postagens ousadas nas redes sociais.

A cantora, que estava no De Férias com o Ex, reality show de pegação, compartilhou uma sequência de cliques ousados e roubou a cena entre os internautas.

Funkeira

Em sua conta oficial do Twitter, a funkeira surgiu divulgando alguns cliques para a sua plataforma de conteúdo adulto por assinatura e causou um alvoroço entre os fãs.

Nas imagens, ela surgiu usando um look todo furadinho

Totalmente nua

Nas imagens, Mirella apareceu usando uma blusinha totalmente transparente e com mangas longas. A famosa dispensou o sutiã e cobriu os seus seios com emojis.

Já na parte debaixo, a funkeira dispensou peças de roupas e surgiu totalmente nua.

Conteúdo adulto

“Cai pro conteúdo bb”, escreveu ela na legenda da postagem. A publicação contou com muitas curtidas e inúmeros elogios.

Fãs e seguidores fizeram questão de exaltar a beleza da cantora por meio dos comentários.

Elogios

“Maravilhosa”, disse uma seguidora. “Arrasou sua linda”, babou uma admiradora. “Espetacular demais”, comentou uma internauta. “Linda um tanto”, elogiou uma fã da cantora.

Faturamento

Para quem acompanha MC Mirella sabe muito bem que ela usa as suas redes sociais para divulgar os seus perfis nas plataformas de conteúdo adulto. Nos últimos dias, a funkeira abriu o jogo e revelou o faturamento milionário com as suas fotos e vídeos ousados.

Em participação no podcast Creator, do Youtube, Mirella revelou que faturou 2 milhões com a plataforma Privacy. Além disso, ela contou que ficou entre as primeiras contas da plataforma por 6 meses consecutivos.

Críticas ao trabalho

Sempre direta, ela mandou um recado para as pessoas que costumam criticar o seu trabalho: “Eu amei. Pode botar hate, que eu ganhei dinheiro também. Vocês querem falar mal [de mim], o povo vai querer clicar lá para ver, [então] podem falar mal de mim”, contou ela.

Na sequência, ela disse que fará conteúdos explícitos para os assinantes: “Tenho três plataformas, podem assinar todas. Faço conteúdo sensual, mas faço conteúdo explícito”, disse ela.