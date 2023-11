Juju Salimeni choca ao esbanjar curvas desenhadas: ‘Perfeita’

Juju Salimeni choca ao exibir corpaço saradíssimo em ensaio usando roupa cavadíssima

A apresentadora Juju Salimeni impressionou ao postar fotos de um ensaio que protagonizou usando apenas um body cavadíssimo e um casaco de grife. Nesta quarta-feira, 25, a musa fitness compartilhou os registros e ostentou suas curvas mega saradas.

De lado, a ex-panicat posou arrasador e chamou a atenção com seu corpaço torneado. Esbanjando seus músculos desenhados e volumosos, a famosa deu um show de beleza e boa forma, sem perder a elegância.

“Cair em si não é tropeço, é vôo!“, refletiu ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. “Linda”, babaram os fãs. “Perfeita”, definiram outros.

Dona de um estilo autêntico, nos últimos dias, Juju Salimeni parou tudo ao aparecer vestindo um macacão laranja com transparência. Quase mostrando demais, a musa fitness deixou suas curvas saradas em evidência.

Hormônios e gravidez

Sincera quando o assunto é o seu corpo, Juju Salimeni já explicou inúmeras vezes que suas curvas musculosas são resultado de um combo: treino, dieta e ajuste de hormônios. Acusada de usar “bombas” para ficar com os músculos volumosos, a famosa contou para a Caras Digital como lida com as críticas e como fará para engravidar, já que precisará realizar um reajuste, pois, atualmente, ela não menstrua. O noivo também fará o mesmo.

“Para engravidar uma mulher precisa estar com os hormônios alinhados para isso e o homem também. Atualmente eu e o Diogo fazemos acompanhamento com médico especialista para o nosso objetivo que é o físico que temos. Quando chegar o momento o casal fará um acompanhamento para mudar a parte hormonal para alinhar com o objetivo da gravidez”, explicou.

“Não me incomodo com quem diz que uso bomba, quem fala dessa forma é uma pessoa ignorante, desprovida de conhecimento. Eu não dou atenção para pessoas leigas que opinam sobre assuntos que não conhecem.m para nós mesmos, e no caso dele para as competições que são o trabalho dele”, declarou a musa fitness para a Caras.