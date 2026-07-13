Maior estádio de futebol do mundo custará US$ 500 milhões e pode receber a final da Copa de 2030

Arena com capacidade para 115 mil pessoas está sendo construída no Marrocos e integra o pacote de investimentos do país para sediar o Mundial ao lado de Espanha e Portugal

O Marrocos está construindo o que promete ser o maior estádio de futebol do mundo. Batizada de Grand Stade Hassan II, a arena terá capacidade para 115 mil torcedores e um investimento estimado em US$ 500 milhões. O estádio é apontado como um dos principais candidatos a receber a final da Copa do Mundo de 2030, embora a Fifa ainda não tenha confirmado o palco da decisão.

A obra está sendo erguida entre as regiões de El Mansouria e Benslimane, nos arredores de Casablanca, e tem conclusão prevista para 2028, dois anos antes do início do Mundial, que será organizado conjuntamente por Marrocos, Espanha e Portugal.

Projeto inspirado na cultura marroquina

O Grand Stade Hassan II foi projetado pelos escritórios Oualalou + Choi e Populous. O desenho da cobertura é inspirado nas tradicionais tendas marroquinas utilizadas nos moussems, encontros culturais e religiosos realizados no país.

O financiamento da arena envolve o governo marroquino e a instituição financeira pública Caisse de Dépôt et de Gestion. Além de receber partidas da Copa do Mundo, o estádio deverá se tornar a principal casa da seleção do Marrocos.

Plano vai além do estádio

A construção faz parte de um amplo programa de preparação para a Copa de 2030. O país prevê investir cerca de US$ 6 bilhões em infraestrutura, incluindo aeroportos, rodovias, ferrovias, hotéis e modernização urbana.

Entre os projetos está a expansão da malha ferroviária de alta velocidade, que deverá conectar o norte e o sul do país até o início da competição. A expectativa também é ampliar a capacidade turística para 26 milhões de visitantes por ano e aumentar a oferta de leitos na rede hoteleira.

Marrocos aposta na Copa para impulsionar a economia

Antes do Mundial, o país utilizou a Copa Africana de Nações de 2025/2026 como teste para sua estrutura de grandes eventos. Segundo informações divulgadas pelas autoridades marroquinas, a competição impulsionou investimentos em infraestrutura, turismo e serviços, acelerando obras previstas para a Copa do Mundo.

Para o Marrocos, receber a final de 2030 teria importância esportiva, econômica e simbólica. Além de projetar o país internacionalmente, o Grand Stade Hassan II é visto como um dos principais legados do processo de modernização que antecede o Mundial.

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