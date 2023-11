Luana Piovani eleva a temperatura, hipnotiza com corpaço sarado e biquíni colorido

Estrela de Portugal encantou a web com o vídeo praiano!

Em registro recente, a atriz Luana Piovani, de 46 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar radiante com um biquíni mínimo todo colorido, enfatizando o seu corpaço escultural no vídeo praiano. Na ocasião, a artista brasileira esbanjou a sua barriguinha sequinha para as lentes da câmera e conquistou mais de 30 mil curtidas dos internautas.

“Águas de Março: uma celebração da beleza natural que nos rodeia”, escreveu Luana Piovani na legenda da publicação, chamando atenção com as suas curvas dançantes e coxas grossas no registro na beira do mar, além de encantar com toda a sua beleza exuberante e fios soltos. Nos comentários, a estrela colecionou elogios dos admiradores.

“Em meio a tantas mulheres artificiais, plásticas, procedimentos e etc… Se deparar com uma beleza natural dessa, bicho…”, escreveu uma seguidora primeira. “A alegria da Luana de postar foto linda de biquíni!”, brincou outra internauta. “Luana Piovani é uma mulher do tipo mulherão!!!”, se encantou uma terceira, dentre várias mensagens positivas para a atriz.

Vale ressaltar que recentemente, Luana Piovani deu conselho aos seus seguidores sobre quem deseja ter um casamento. “Ter filhos é… maravilhoso, indescritível. Mas a chance de você ter um filho com um cara maravilhoso e você se manter casada com ele, é quase nula, faz o seguinte… escolhe a pessoa, tem seu filho e já se organiza para ser seu rumo. Nossa, que parte chata da vida adulta isso de separação”, opinou a estrela.