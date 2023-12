Juliana Paes impressiona com look aberto e soltinho em ensaio em dia de calor

Ela pode! Juliana Paes deixou seus seguidores babando ao publicar vídeo se exibindo ao natural em meio a onda de calor intenso

A atriz Juliana Paes deixou seus seguidores impressionados ao compartilhar um vídeo em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 21. Para despistar o calor do fim de ano, a morena ultrapassou todos os limites da beleza ao compartilhar um vídeo posando em seus melhores ângulos com um look soltinho e bem revelador.

+ Mariana Rios surge de biquíni e esbanja beleza ao se refrescar em cachoeira: ‘Diva’

Através do feed de seu perfil no Instagram, Juliana dividiu o registro que foi captado pelo fotógrafo Vinicius Mochizuki. Quase sem maquiagem e com os cabelos naturais, Juliana provou que não precisa de grandes produções para ostentar sua beleza. Inclusive, a beldade também escolheu algumas peças mais simples para os cliques.

Juliana deu um verdadeiro show de beleza ao apostar em uma blusa branca quase transparente, com uma abertura no centro, dispensando o uso de sutiã e contando apenas com algumas amarrações para manter a discrição. Complementando o visual, a atriz escolheu um shorts jeans curto para enfrentar o calor sem perder o estilo.

+ Deborah Secco dá close na praia e choca ao se exibir tomando sol

Na legenda, a nova intérprete de ‘Jacutinga’ na primeira fase do remake da Globo, ‘Renascer’, deixou apenas um ‘Bom dia’ como legenda. Mas o registro foi suficiente para impactar seus seguidores, que deixaram muitos elogios nos comentários: “Beleza única”, disse um admirador. “Como pode ser tão linda?”, perguntou outro.

É importante lembrar que além do sucesso na vida profissional com a chegada de mais uma novela, Juliana Paes também está realizada em sua vida pessoal. Casada com o empresário Dudu Baptista há 15 anos, a atriz é mãe de dois meninos, o primogênito Pedro, que acaba de completar 13 anos, e seu caçula, Antônio, que tem apenas nove aninhos.

Juliana Paes chama atenção com árvore de Natal:

Vale mencionar que esse não foi o único registro que Juliana compartilhou com seu look soltinho. No final da semana passada, a musa dividiu alguns cliques com a mesma composição na sala de sua casa. Mas um detalhe dos registros acabou roubando a cena: é que a atriz elegeu uma decoração diferente para sua árvore de natal.

+ Que look é esse? Rachel Sheherazade chama a atenção com saia transparente

Ao fundo, a decoração da árvore se destacou, já que ela possui apenas uma faixa em espiral com bolas vermelhas de tamanhos diferentes. O resto da árvore ficou sem decoração, mas ela ficou iluminada com pisca-piscas amarelos, que chamaram atenção dos seguidores nos comentários; veja a árvore de Natal diferentona de Juliana Paes.