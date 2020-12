Juliana Paes aparece com look fatal e ferve a web

A beleza estonteante da atriz Juliana Paes voltou a mexer com os fãs da musa nas redes sociais. Mais uma vez usando sua conta oficial no Instagram, ela publicou o vídeo dos bastidores das gravações de uma campanha. E ela mostrou toda a sua boa forma ao surgir com uma lingerie para lá de quente.

Na legenda da postagem, ela explicou que se trata de um “tbt” e usou a palavra “sextou”, além de usar um emoji de coração vermelho. O vídeo foi visualizado quase 150 mil vezes e ainda rendeu muitos comentários cheios de elogios. Uma fã estrangeira deixou um recado todo especial em espanhol. “Que linda você está! Amo sua novela A Dona do Pedaço”, elogiou.

É importante lembrar que a atriz está em exibição dupla na televisão atualmente. Ela está presente na reprise de Laços de Família, que está no ar no Vale a Pena Ver de Novo, e vive a personagem Bibi, uma das principais de A Força do Querer. O folhetim de Glória Perez está em reexibição no horário nobre por conta da pandemia do novo coronavírus.

Intimidade

Já que o assunto é Juliana Paes, cabe lembrar que a beldade fez uma participação há algumas semanas no canal do apresentador Otaviano Costa no YouTube. Durante a conversa descontraída, a artista brasileira decidiu falar sobre os filhos no período do isolamento social e comentou que acabou se irritando em um momento.

Segundo a artista, Pedro, filho mais velho fruto de seu casamento com Dudu Baptista, a irritou em uma ocasião e ela acabou até soltando um palavrão. “Eu gosto de estar em quarentena com os filhos. É bom ter esse contato com eles, mas às vezes pode ficar muito desgastante, porque eles se sentem de férias”, explicou a beldade.

Logo na sequência, a famosa contou exatamente o que aconteceu quando se irritou. “Estava a professora explicando como calcula o volume de um cubo. Eu estava concentradíssima e relembrei tudo. Quando olhei para o Pedro, ele estava olhando para o teto. Aí dei um berro, disse, put* que que o pariu!. Normalmente, seguro muito para não falar palavrão perto das crianças, então nesse dia, me senti uma mala. Dei uma surtada. Não é sempre que acontece. Na maioria das vezes, tenho muita paciência com as crianças”, concluiu.

Veja a postagem original de Juliana Paes nas redes sociais:

