Jade Picon mostra o que é bumbum à milanesa em dia de praia e futvôlei

Se você realmente achou que Jade Picon não iria dar o que falar na tarde desta quinta-feira (22), achou bem errado. A musa mostrou mais cliques de seu futvôlei na praia. As informações são da Metropolitana FM.

“De volta”, escreveu na legenda da publicação. Já nas fotos, jade Picon usou um shorts de praia, enquanto exibiu sua boa forma e shape que causou inveja em muita gente. A atriz global ainda fez questão de compartilhar alguns cliques mais perto de corpão.

“Sorriso mais lindo que eu já vi”, disparou um seguidor no campo de comentários. “Cuidado com o mar, ou melhor, relaxa porque estamos vendo uma sereia né?”, questionou mais um, com emojis de foguinho ao lado.

Jade Picon fala sobre críticas na internet: “Eu aprendi a evoluir”

Durante entrevista cedida à revista Quem, Jade Picon falou mais sobre as críticas que recebeu na internet por conta do primeiro papel em sua vida, na novela ‘Travessia’.

“As críticas sempre vão estar lá, mas eu passo por isso desde os 13 anos, então aprendi a lidar melhor com elas. Hoje não gasto energia com isso e é muito difícil eu responder algum hater”, apontou Jade Picon.

“Em relação ao meu papel na novela, as críticas construtivas eu trouxe muito para mim e me ajudaram a evoluir no meu trabalho. Os comentários baseados em ódio, lidei como sempre lido, que é não engajar, não deixar que isso afete a minha vida”, finalizou.