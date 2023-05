Jade Picon levanta a camisa e fio-dental entra no bumbum à milanesa

Jade Picon, atriz global, influenciadora digital e dona de nossos corações, compartilhou alguns cliques em que aparece nas praias do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (15).

“Antes dos trabalhos, a minha segunda geralmente começa assim! Grata demais”, escreveu na legenda da publicação. Nas fotos, Jade Picon surge com uma camisa branca e bem colada ao corpo, enquanto dá sua clássica empinada com um fio-dental preto chamativo.

“Lindaaaa! E com essa camisa uv mais ainda”, brincou um fã no campo de comentários. “Faltou pouco pra tirar um 10… Mas eu dou 11”, disse mais um, com emojis de foguinho ao lado.

Jade Picon fala sobre as críticas em sua atuação na novela ‘Travessia’

Durante entrevista cedida ao Splash, do UOL, Jade Picon abriu seu coração e comentou mais como foi sofrer duras críticas ao ser anunciada na novela ‘Travessia‘.

“As críticas já eram esperadas. As pessoas não costumam ter paciência com quem está começando. Não tem como começar uma coisa do zero e ser maravilhosa. O processo não me coloca medo”, disse Jade Picon.

“Essa novela foi uma prova de resiliência. E preciso contar que as críticas mais me incentivaram que fragilizaram. É claro que machucava, porém lido com ataques de haters desde que iniciei minha carreira na internet, aos 12 anos”, finalizou.

