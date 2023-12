Isis Valverde puxa fio-dental no limite e explicita corpaço escultural

Atriz incendiou as redes sociais com os cliques na beira da piscina!

Em registro recente, a atriz Isis Valverde, de 35 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao posar radiante com um biquíni fininho todo no tom preto, destacando a sua barriguinha sequinha para as lentes da câmera. Na ocasião, a eterna intérprete de Suelen, de ‘Avenida Brasil’, colocou as suas curvas dançantes para jogo e conquistou mais de 1,3 milhão de curtidas dos internautas.

“Dia de sol”, escreveu Isis Valverde na legenda da publicação, encantando com a sua beleza natural e fios soltos no registro do jardim de sua mansão, além de roubar a cena com o seu corpaço escultural e pernões torneados. Nos comentários, a musa colecionou elogios dos admiradores.

“Não existe mulher mais perfeita e incrível que a Isis Valverde”, disse uma seguidora primeiramente. “A barriguinha da Isis Valverde é de causar inveja!!!”, destacou uma segunda fã. “A Isis Valverde fica cada mais maravilhosa a cada dia que passa”, enalteceu outra admiradora, dentre várias mensagens positivas para a estrela de ‘Amor de Mãe’.

Vale ressaltar que em entrevista recente, Isis Valverde elegeu a sua personagem Marcela, em Ti Ti Ti como uma das mais importantes de sua carreira. “Marcela foi minha primeira personagem protagonista e ainda tive a oportunidade de interpretar uma jovem mineira como eu. Gravamos em Belo Horizonte e foi muito gostoso na época estar lá, em uma cidade onde vivi, para contar essa história. Acho que me deu sorte!“, contou ela.