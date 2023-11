Jade Picon explana abdômen trincado, magnetiza com corpaço sarado de fio-dental

Influenciadora digital conquistou mais de 630 mil curtidas dos fãs com o novo clique!

Em registro recente, a atriz e influenciadora digital Jade Picon, de 21 anos, elevou a temperatura nas redes sociais ao posar radiante com um biquíni fininho todo no tom azul, enquanto aproveitava a ilha paradisíaca de Fernando de Noronha. Na ocasião, a ex-BBB ostentou o seu abdômen trincado para as lentes da câmera e conquistou mais de 630 mil curtidas dos internautas.

“Noronha aka melhor lugar do mundo”, escreveu Jade Picon na legenda da publicação, chamando atenção com as suas coxas grossas e a sua famosa cinturinha na sequência praiana, além de encantar com toda a sua beleza exuberante. Nos comentários, choveram elogios para a influenciadora.

“Uma verdadeira rainha nunca perde a majestada”, escreveu uma fã da influenciadora primeiramente. “A barriguinha da Jade Picon é muito abençoada”, falou outra admiradora. “A genética da Jade Picon é realmente algo impressionante!!!”, enalteceu mais uma internauta, dentre várias mensagens carinhosas para a estrela.

Vale ressaltar que em entrevista recente, Jade Picon falou sobre o seu futuro artístico após participar da novela Travessia. “Eu praticamente pausei tudo o que eu estava fazendo na minha vida para me dedicar 100% para esse novo projeto. Com certeza, quero seguir a carreira como atriz, quero fazer outros personagens, porque foi uma experiência transformadora na minha vida. Em todos os quesitos, e a realização de um dos meus maiores sonhos. Não poderia ter sido melhor”, disse a estrela.