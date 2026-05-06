Horóscopo do dia | previsão para os 12 signos em 06/05/2026

Touro tem uma natureza essencialmente sensual, mas o ciúme e a possessividade vão tomando conta da intimidade e tudo pode terminar em sérios conflitos. Depois de algum tempo o envolvimento pode levá-lo à infelicidade, às frustrações e também às tensões, mas caso se controle cada minuto na intimidade o taurino, tira proveito dos seus gestos e atos para poder curtir a relação com a pessoa amada.

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável, generoso e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os nativos de Capricórnio passam o dia no alerta, e o aconselhado é a rotina no trabalho enquanto estiver nesta fase negativa. Procure lugares calmos, nada de agitação. No amor, cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo.

Áries – Fase que recupera o equilíbrio emocional e, pode ir em busca do sucesso profissional e financeiro. Dia agitado nos negócios, pode contar com a família. Positivo para compras e viagens. Amor com sedução. C. 309 M. 4120

Touro – O período traz Mercúrio, o planeta da comunicação no seu signo, que reflete o sucesso financeiro. Seu pique esta extraordinário. Aproveite as boas condições de ganho. Conte com Libra. Amor com paixão. C. 075 M. 8058

Gêmeos – Você precisa ir devagar nas exigências financeiras, procure ter paciência no trabalho. Conseguirá organizar os próximos negócios e espere pelo sucesso que esta em suas mãos. Seu amor colabora. C. 817 M. 3836

Câncer – Dia que deve receber apoio na área de trabalho e negócios. Seja menos implicante com a família, com nativos de Capricórnio e Gêmeos. Com a pessoa amada, será necessário dar mais carinhos. C. 798 M. 9746

Leão – Fase que tem maior chances de acertar o trabalho e vê o sucesso acontecer. O saldo financeiro vem com crescimento e convites para parceria. Positivo para compras e viagens. Amor com carinhos. C. 211 M. 6398

Virgem – Dia que sua estrela brilha, Mercúrio seu planeta esta na sua positiva nona casa. Poderá iniciar negócios, trabalho, sair para compras, viajar e aceitar colaboração. A família esta em harmonia. C. 464 M. 1307

Libra – Você esta um tanto tenso e, por isso não deve iniciar negócios ou sair para compras à prazo. Preocupação com Sagitário e Câncer. Vá com calma e espere que conseguirá resolver os problemas. Amor com paixão. C. 140 M. 0685

Escorpião – Pode esperar apoio às suas ideias profissionais. Conseguirá resolver os problemas que o preocupam e terá bons resultados financeiros. Sua sensibilidade o ajuda nos assuntos do lar. Confie no seu amor. C. 580 M. 2265

Sagitário – Você esta livre do alerta e conseguirá com certa facilidade resolver um problema profissional. A família colabora com as finanças domésticas, pode contar com apoio e harmonia de todos. Vênus traz paixão. C. 630 M. 5926

Capricórnio – O seu dia será no alerta e a saúde pode gerar preocupação. Falta de sintonia com a família. Evite discussões e exigências com seu amor. O ideal é a rotina, adie viagens e mudanças no trabalho. C. 957 M. 7803

Aquário – Fase que sua intuição deve ser seu guia apontando o caminho a seguir. Não tenha medo de alterar o rumo no trabalho ou negócios, faça o que precisar antes da entrada do alerta. O amor vem com surpresas. C. 276 M. 0519

Peixes – O trabalho vai concentrar suas energias e atenção. Ouse mais e irá lucrar o que necessita. Apoio de sócios. Suas ideias estão avançadas, pode realizar mudanças nos negócios. Amor participativo. C. 324 M. 6473

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