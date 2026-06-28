Nacional
Homem e mulher são achados mortos em galpão de fantasias de Carnaval
Os corpos foram encontrados com sinais de perfuração. O caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil
Um homem, de 42 anos, e uma mulher, de 35, foram encontrados mortos pela Polícia Militar de São Paulo (PMSP), em um galpão, na noite desse sábado (27/6). O local, que passou por perícia, é usado como depósito de fantasias de Carnaval.
O caso ocorreu no bairro Praia Canto do Mar, em São Sebastião, no litoral do estado. Segundo o boletim de ocorrência, os corpos apresentavam perfurações.
Questionada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) não informou se as vítimas eram um casal ou tinham algum vínculo.
Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de São Sebastião, que “prossegue com as investigações para esclarecer a autoria e a motivação do crime”, informou a pasta.
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