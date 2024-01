Geisy Arruda eleva o clima e posa com lingerie muito ousada

Influenciadora voltou a agitar os fãs com o post nas redes sociais

Logo após posar com seu vestido de Ano Novo, Geisy Arruda elevou o clima mais uma vez e enlouqueceu as redes sociais. Com uma lingerie bastante ousada e um tanto quanto transparente, ela brincou com os fãs e pediu um amor para 2024. Assim, os comentários tiveram vários candidatos ao posto. A influenciadora ainda provocou os seguidores com algumas perguntas.

“Qual lingerie vocês passaram o ano? Tenho medo que a minha tenha sido pequena demais. Eu quero um Amor GRANDE. Espero que o Universo me entenda“, escreveu Geisy Arruda na legenda do post. “Romântica ou safada?“, provocou ela com outra foto usando a lingerie toda vermelha e transparente. “Acordar já de manhã vendo isso e muito bom pro coração“, elogiou um dos seguidores.

Geisy Arruda ousou bastante com sua lingerie (Foto: Reprodução/Instagram)

GEISY ARRUDA SEGUE EM ALTA!

Já em clima de Ano Novo, Geisy Arruda escolheu um vestido todo branco para curtir a virada do ano para 2024. Em uma varanda, a influenciadora posou para a foto e quase mostrou demais. Assim, ela surgiu bastante sensual com os seios quase à mostra e muito ousada para agitar os fãs nas redes sociais.

“Essa mulher é mesmo uma flor maravilhosa“, se derreteu um dos seguidores. “Contemplar sua beleza é um privilégio“, publicou outro fã. “Mas essa pele lisa e quente é uma coisa maravilhosa. “2024 já chegou quente“, elogiou mais um. “Ano repleto de vitória na sua vida“, desejou o seguidor para Geisy.

Para curtir os dias quentes do verão, Geisy Arruda decidiu elevar a temperatura também nas redes sociais. Dessa forma, com duas postagens, a beldade animou os fãs ao deixar o bumbum à mostra e ostentar ótima forma. Assim, ela recebeu muitos elogios e demonstrou o quanto gosta da época do ano. No primeiro post, a influenciadora apareceu tomando sol com um biquíni todo verde durante um vídeo.