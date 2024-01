Mariana Rios surpreende fãs com fotos ousadas no Instagram; veja

Mariana Rios surpreende os fãs no Instagram com fotos sensuais! A atriz que está ocupada gravando “Além do Horizonte” tirou um tempinho para fazer um ensaio fotográfico bem sexy. Mariana agora é a nova cara de uma marca de lingerie.

Para o ensaio, a atriz apostou em uma maquiagem marcante, em algumas fotos para deixar o clma ainda mais atraente. Diferente de outros momentos em que ela optou por usar bobes no cabelo, dessa vez Mari escolheu deixar os seios a mostra um pouco mais do corpo a mostra . Claro que tudo combinou perfeitamente bem, não acha?

Apesar dessa atitude toda sensual para ser fotografada, a estrela explicou no programa “Amor & Sexo” que não consegue mostrar seu corpinho sarado para qualquer um não: “Ah não dá! Eu me apego à pessoa. Não existe ‘PA’ pra mim”, afirmou ela com risadas para Fernanda Lima. Atualmente, a ex-namorada de Di Ferrero está curtindo a vida com o ator Vinícius Tardio, o Rafa de “Além do Horizonte”, segundo o jornal “Extra”.