Geisy Arruda perde a vergonha e revela vídeo provocante na banheira

Geisy Arruda quebrou a internet durante a noite deste sábado (27) ao publicar cliques dos bastidores de um novo ensaio que está dando o que falar. A musa produziu conteúdo inédito para o OnlyFans e quebrou a internet com o making of compartilhado em seu Instagram.

Curtindo a produção, a musa ainda aproveitou para posar na banheira quente com um biquíni branco e mexeu com a imaginação da galera enquanto mostrava sua boa forma no registro que evidenciou ainda mais as curvas marcantes da celebridade. “Depois de montar duas malas de produção de fotos, a geminiana cansou… Boa noite, delicinhas de mainha”, brincou na legenda.

“Queria ser a água dessa banheira por dez minutos da minha vida”, brincou um seguidor nos comentários da imagem. “Isso sim que é um fim de semana maravilhoso”, disparou outro internauta. “Encantadora demais nessa banheira”, exaltou um terceiro.

Geisy Arruda relembra participação em ‘A Fazenda’ e revela que sofreu preconceito por não ser famosa

Que tenso! Recentemente, a musa Geisy Arruda comentou sobre sua participação no reality show “A Fazenda” e abriu o jogo sobre os perrengues que passou na terceira edição do programa. Em entrevista ao “Câmera Record”, a musa afirmou que sofreu preconceito por não ser tão famosa na época.

“Foi bem complicado, porque eu caí de paraquedas na Fazenda e eu estava ao lado de muitas pessoas que eram famosas há muito tempo”, contou Geisy. “Sofri muito preconceito, tanto do elenco, quanto das pessoas aqui fora. Ninguém entendia por que eu estava lá dentro. Não era cantora, atriz, nada. Era só uma menina que tinha sofrido bullying e teve uma oportunidade”, relembrou a musa.

Geisy contou como se sentiu durante as dinâmicas: “Quando tirava time, eu era a última a ser escolhida. Eu fui o resto do tacho na panela. E eu ganhei o carro. A plateia em si ficou brava. Não só meus concorrentes, mas a própria plateia. Eu senti e ouvi o descontentamento da plateia com a minha vitória”.

