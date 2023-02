Gabi Martins monta no cavalo de fio-dental e dá empinadinha: “Cavadinha”

Gabi Martins aproveitou a viagem para Maceió e fez uma sequência de fotos que deu o que falar nesta quinta-feira (02). A loira esquentou o clima com os cliques um tanto quanto inusitados e deixou os fãs babando na ocasião!

+

Na ocasião, a musa surgiu posando com um biquíni branco e deixou o clima do ensaio ainda mais romântico ao posar com um cavalo nos registros de tirar o fôlego! “Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto a minha fé”, escreveu Gabi na legenda.

+

“Vou precisar de terapia. Essa tua beleza acabou com meu psicológico”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Essas fotos deviam estar num outdoor de tão bonitas que são”, elogiou uma fã da cantora. “Perfeição tem nome e sobrenome”, babou um internauta, exaltando a loira.

Gabi Martins recebe críticas por assumir novo relacionamento: “Mereço ser feliz”

Disse tudo! Recentemente, Gabi Martins usou o Twitter para desabafar sobre as críticas que recebeu após assumir relacionamento com o youtuber Lincoln Lau. A musa falou que o tempo que passou solteira depois de terminar o caótico relacionamento com Tierry e afirmou que merece ser feliz.

+

“Pra quem tá criticando: tava 11 meses solteira… tava com muito medo de me apaixonar de novo e entrar em um relacionamento. Mas conheci uma pessoa incrível que cuidou de mim tão bem e me mostrou o quanto o amor é lindo. Eu mereço ser feliz e eu não desisti de amar”, declarou a loira em uma publicação na rede social.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

No Instagram, o influenciador não deixou de demonstrar o quanto está feliz na relação com Gabi Martins e fez uma declaração para a cantora: “Agradeço todos os dias por ter conhecido você, por ter me ensinado tanta coisa, conversado comigo, me dado carinho, a vontade de novo de vencer todos os dias. Hoje eu tenho certeza que eu sou o homem mais feliz desse mundo e vou te dar minha melhor versão melhorando sempre. Te amo muito”.

(*Metropolitana FM)