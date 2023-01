Geisy Arruda mostra marquinha de sol depois de bronzeamento: “Ficou bem cavadinha”

A ousada chegou! Geisy Arruda está aproveitando ao máximo o verão e não deixou de compartilhar um momento divertido com os fãs nesta quarta-feira (25) enquanto curtia o dia de calor no aniversário de São Paulo, que garantiu o feriadão da musa do OnlyFans!

Usando um biquíni para lá de diferentão, todo trabalhado nos brilhos e na transparência, a musa caprichou na sensualidade e apostou em seus melhores ângulos enquanto mostrava seu bronzeado sempre em dia para a ocasião, claro. “O aniversário é de São Paulo, então vai aqui muitos beijinhos”, brincou Geisy na legenda falando sobre a estampa da peça escolhida.

“Dispensa comentários, até me faltou ar aqui com essas fotos”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Isso sim que é um baita presentão pra São Paulo”, disparou outro fã, chocado com a beleza da musa. “Essa mulher é como o vinho, só fica melhor com o tempo”, exaltou um terceiro. Confira os cliques da musa:

Geisy Arruda revela quais são suas preferências entre quatro paredes: “Experimentei de tudo um pouco”

Sem tabu! Recentemente, a musa Geisy Arruda comentou sobre as experiências em sua vida sexual e revelou o que gosta de fazer nas horas de intimidades. Em entrevista à revista Quem, a modelo revelou que gosta de ser submissa e dominadora, mas que já tentou diversos outros fetiches.

Geisy afirmou que gosta de sentir dor na hora do prazer, mas também inverte os papéis com o parceiro: “Gosto de ser dominadora e submissa. Consigo me satisfazer tanto causando dor, como sentindo a dor. Entre cordas e chicotes, tenho um mundo novo para descobrir”.

A musa do OnlyFans ainda afirmou que não têm frescura e gosta de tentar de tudo na hora do sexo: “Queria saber mais sobre como as pessoas conseguiam chegar ao êxito do prazer apenas com um toque nos pés ou uma lambida na axila. Experimentei de tudo um pouco, hoje sou uma Switch”.

(*Metropolitana FM)