Gabi Martins erra no tamanho do fio-dental e mostra demais: “Cavadinha”

Bronzeado em dia! Gabi Martins deixou os fãs alvoroçados em seu Instagram nesta segunda-feira (23) ao compartilhar cliques de seu dia especial com os fãs nas redes sociais. A ex-BBB aproveitou o solzão em Barra de São Miguel e entregou muita sensualidade!

+

Esbanjando muita saúde e beleza natural, a cantora apostou num biquíni azul e preto que evidenciou ainda mais o corpão da musa na hora de renovar o bronzeado. A loira posou bem à vontade nos registros e deixou os fãs completamente apaixonados! “Delícia de lugar”, celebrou a loira na legenda.

+

“Olha, se eu tivesse esse corpo com certeza ia andar nua por aí”, brincou uma seguidora, exaltando a boa forma da musa. “A Gabi não tem limites na beleza, ela é a perfeição em pessoa”, disparou um internauta nos comentários da publicação. “A gata nem precisa de filtro”, afirmou uma fã da cantora.

Gabi Martins recebe críticas por assumir novo relacionamento: “Mereço ser feliz”

Soltou o verbo! Recentemente, a cantora Gabi Martins usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre sua vida amorosa. A ex-BBB rebateu as críticas que recebeu dos internautas após assumir um relacionamento com o youtuber Lincoln Lau cerca de um ano após o relacionamento conturbado com o cantor Tierry.

+

“Pra quem tá criticando: tava 11 meses solteira… tava com muito medo de me apaixonar de novo e entrar em um relacionamento. Mas conheci uma pessoa incrível que cuidou de mim tão bem e me mostrou o quanto o amor é lindo. Eu mereço ser feliz e eu não desisti de amar”, declarou a loira.

Instagram. Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter

Telegram. Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp

No Instagram, Lincoln não deixou de demonstrar o quanto está feliz na relação com Gabi Martins: “Agradeço todos os dias por ter conhecido você, por ter me ensinado tanta coisa, conversado comigo, me dado carinho, a vontade de novo de vencer todos os dias. Hoje eu tenho certeza que eu sou o homem mais feliz desse mundo e vou te dar minha melhor versão melhorando sempre. Te amo muito”.

(*Metropolitana FM)