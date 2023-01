Gabi Martins comemora aniversário do namorado com foto íntima sem sutiã: “Tá marcadinha”

Ela tá demais! Gabi Martins, ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora digital, apostou em um clique mais ‘caliente’ para comemorar o aniversário de seu namorado, Lincoln Lau, na tarde desta segunda-feira (30).

“Hoje é o dia de uma das pessoas mais importantes na minha vida! Dividir a vida com você tem sido incrível Neni. Obrigada por todo carinho, cuidado e risadas. Que Deus abençoe seus sonhos, você e toda sua família (que também se tornou a minha). Que seus 33 anos sejam os mais lindos que vc já viveu. Te amo muito. Obrigada por me fazer feliz! Ph @netofernandezfotos”, escreveu na legenda da publicação.

“Gente, eu vou morrer de amores quando eles casarem”, disparou um fã no campo de comentários. “Essa mulher é tudo na minha vida, eu fico impressionada”, se declarou mais uma, com alguns emojis de coração ao lado.

Gabi Martins fala sobre experiência no Big Brother Brasil 20

Durante entrevista cedida à revista Quem, Gabi Martins, cantora e ex-participante do Big Brother Brasil, revelou como foi a experiência de viver no reality show mais vigiado do Brasil.

“Lá dentro foi surreal, é muita pressão você ter que votar em alguém, ter que se expor. Eu amava as festas, mas o que eu ficava mais apreensiva era ter que votar em alguém. Eu prefiro que votem em mim do que votar em alguém…”, disse Gabi Martins.

“Eu não sabia lidar, era muito novinha, foi algo desafiador, mas foi ótimo”, finalizou.

(*Metropolitana FM)