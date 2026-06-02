Escola de São Mateus promove palestras sobre prevenção aos vícios e promoção da saúde

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Santo Antônio, em São Mateus, realizou na última sexta-feira (29) a ação educativa “A Química dos Vícios”, direcionada aos estudantes do Ensino Médio. A iniciativa teve como objetivo conscientizar os jovens sobre os riscos associados ao uso de substâncias psicoativas e incentivar hábitos saudáveis.

A atividade foi organizada pela coordenação pedagógica da escola e pelo Professor Coordenador de Inovação, Carlos Gustavo Partelli, em parceria com acadêmicos do curso de Medicina da Multivix São Mateus. Ao longo do dia, foram promovidas cinco palestras nos turnos matutino e vespertino, atendendo diferentes turmas da unidade escolar.

Durante os encontros, os estudantes receberam informações sobre os efeitos físicos, psicológicos e sociais causados pelo uso de cigarro eletrônico, álcool, tabaco e outras drogas. Também foram discutidos os impactos dessas substâncias na vida escolar, familiar e na saúde dos adolescentes.

A proposta buscou promover educação em saúde, estimular o autocuidado e fornecer informações que auxiliem os jovens na tomada de decisões conscientes durante a adolescência.

As palestras foram realizadas de forma expositiva e dialogada, permitindo a participação ativa dos alunos por meio de perguntas e esclarecimento de dúvidas. Temas como o uso de vape, consumo de bebidas alcoólicas e os riscos associados a outras drogas despertaram grande interesse entre os participantes.

Para o Professor Coordenador de Inovação, Carlos Gustavo Partelli, a parceria entre a escola e a instituição de ensino superior fortalece o acesso dos estudantes a informações relevantes para a formação cidadã.

“A parceria entre a faculdade e a escola proporcionou um momento muito significativo para nossos estudantes. Discutir temas como prevenção aos vícios e promoção da saúde é fundamental para que os jovens tenham acesso a informações de qualidade e possam fazer escolhas mais conscientes para o seu futuro. A participação dos alunos demonstrou o quanto esse tipo de ação é necessária no ambiente escolar”, destacou.

A estudante Iasmin Gonçalo dos Santos ressaltou a importância do conteúdo apresentado. “A palestra foi muito importante porque explicou de forma clara os riscos do vape e de outras drogas”, afirmou.

Já a estudante Thayná Alves Souza destacou a oportunidade de aprendizado proporcionada pela atividade. “Eu aprendi coisas que não sabia e consegui tirar dúvidas que tinha sobre o assunto”, relatou.

A ação reforça o compromisso da escola com a promoção da saúde, a prevenção aos vícios e a formação integral dos estudantes, contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais consciente e informado.

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