Emily Garcia posa nua com pintura corporal antes da foto ser banida

Emily Garcia, influencer e modelo, roubou a cena nas redes sociais durante a noite deste domingão (18) ao publicar um novo ensaio que está dando o que falar. Para celebrar seus 14 milhões de seguidores alcançados, a musa esquentou o clima e deixou a galera chocada com sua boa forma! As informações são da Metropolitana FM.

+ Denise Rocha faz ioga totalmente sem roupa e desafia censura do Instagram

Ousada como sempre, a morena usou uma pintura corporal super vibrante para cobrir seu corpo, mas não deixou de sensualizar enquanto posava bem à vontade mostrando seu shape invejável no Instagram, desafiando a censura da rede social. “Obrigada aos 14 milhões! Vocês fazem parte de mim”, celebrou a influenciadora na legenda.

+ IZA sensualiza ao rebolar sem roupa no chuveiro e enlouquece fãs: ‘Volumão molhado’

“Essa mulher é a famosa martelinho de ouro”, brincou um seguidor nos comentários da publicação, falando sobre o recente episódio polêmico da musa. “Como pode um homem deixar escapar um mulherão desses?”, disparou outro internauta. “É tão linda que eu nem sei como elogiar”, admitiu um terceiro.

Emily Garcia explica motivo de treta com ex-marido, Babal Guimarães, e desabafa nas redes sociais após episódio polêmico

Que baita treta! Recentemente, a influenciadora Emily Garcia se tornou assunto nas redes sociais por conta de uma briga com seu ex-marido, o influenciador Babal Guimarães. Nas redes sociais, circulou um vídeo da morena invadindo a casa do ex com um martelo, momento esse que acabou viralizando nas redes sociais.

+ Luisa Sonza abusa da sensualidade na cama e dá abaixadinha na calcinha PP

“Não fui pra não causar nenhum tipo de briga. Olha o que fizeram, jogaram tudo na rua em saco de lixo. Pois é, gente, esse é o amor que ele diz ter pelo Miguel. Não permitiram a retirada do restante dos meus bens e do Miguel. Por quê? Porque está rolando uma festinha, sabe? Já tava certo que eu ia fazer essa retirada porque recebi a decisão na quinta. Não pode retirar porque está rolando festinha, farra, bebida, droga e aí não dá pra fazer isso agora”, explicou Emily nos Stories do Instagram.

+ Bella Campos posa de biquíni minúsculo e ostenta corpão impecável

“Eu tô muito triste, gente. Mexer comigo pode mexer, mas mexer com as coisas do meu filho e jogar tudo na rua como se fosse lixo, os brinquedos dele jogar em saco de lixo e deixar na rua, é demais. Eu não consigo chamar um ser humano assim pai. Não é à toa que perdeu a guarda do filho”, afirmou a modelo.