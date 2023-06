Luisa Sonza abusa da sensualidade na cama e dá abaixadinha na calcinha PP

Luisa Sonza, cantora, influenciadora digital e modelo, voltou a mostrar cliques inéditos de seu novo ensaio com uma lingerie preta e chamativa na tarde deste sábado (17). A musa surgiu em sua cama mostrando muita sensualidade. As informações são da Metropolitana FM.

“Say yes to heaven. Say yes to me”, escreveu na legenda da publicação. Nos cliques, Luisa Sonza, que atualmente já conta com nada mais, nada menos que 31 milhões de seguidores em seu Instagram oficial, surgiu com uma lingerie pra lá de chamativa e preta, enquanto fica em pose de cachorrinha na cama.

“Minha pressão caiu umas três vezes”, disparou um seguidor no campo de comentários. “O meu sonho é ser uma Luisa Sonza. Aliás, deveria ser elogio: vc tá tão Luisa Sonza hoje”, afirmou mais um.

Luisa Sonza fala sobre seus planos para uma carreira internacional

Durante entrevista cedida ao Metrópoles, Luisa Sonza revelou os planos para uma carreira internacional. Segundo a musa, ela já tem algumas músicas em outras linguas no gatilho.

“Comecei com a Sony agora e o nosso trabalho é para os próximos cinco anos. Não é que eu entrei na Sony e agora vou cantar em inglês e espanhol, não”, disse Luisa Sonza.

“Tudo tem seu momento e acho que ainda tenho muita coisa para fazer aqui no Brasil ainda, eu quero fazer muita coisa aqui no Brasil, só para o Brasil, em português e tudo mais”, finalizou.