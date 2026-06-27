Conta de luz continuará com bandeira amarela em julho, confirma Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (26) que a bandeira tarifária permanecerá amarela durante o mês de julho. Com isso, os consumidores continuarão pagando um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, pelo terceiro mês consecutivo.

Segundo a agência, a decisão reflete as condições menos favoráveis para a geração de energia típicas do período de estiagem, quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento das usinas termelétricas, que possuem custos mais elevados.

Menor impacto em comparação a 2025

Apesar da cobrança adicional, o cenário de 2026 é considerado mais favorável do que o registrado no ano passado. De janeiro a abril deste ano, a bandeira permaneceu verde, sem custos extras para os consumidores, passando para amarela apenas em maio devido à diminuição das chuvas.

Em 2025, a bandeira vermelha começou a ser acionada já em junho, permanecendo vigente até novembro, alternando entre os patamares 1 e 2, que representam cobranças ainda maiores na conta de energia.

Energia influencia a inflação

O custo da energia elétrica também impacta diretamente a inflação brasileira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a energia elétrica teve o maior impacto individual no IPCA-15 de junho, contribuindo com 0,08 ponto percentual para o índice.

No mês, a energia registrou alta de 2,04%, enquanto a inflação medida pelo IPCA-15 desacelerou para 0,41%. Mesmo assim, trata-se da maior taxa para meses de junho desde 2022.

Entenda as bandeiras tarifárias

🟢 Bandeira Verde

Condições favoráveis de geração de energia, sem cobrança adicional.

🟡 Bandeira Amarela

Acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

🔴 Bandeira Vermelha – Patamar 1

Acréscimo de R$ 4,463 a cada 100 kWh consumidos.

🔴 Bandeira Vermelha – Patamar 2

Acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos, refletindo custos ainda maiores de geração.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado para sinalizar mensalmente os custos da produção de energia elétrica no país, completou dez anos de funcionamento em 2025.

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