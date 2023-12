Carolina Dieckmann esbanja beleza natural impressionante em dia de sol

Usando roupa de banho verde, Carolina Dieckmann esbanja curvas e aparência bem natural; atriz impressionou com beleza sem retoques

A atriz Carolina Dieckmann esbanjou beleza em novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 20, a famosa se exibiu curtindo o dia de sol em sua casa e chamou a atenção ao surgir de roupa de banho.

Usando um biquíni verde, a loira apareceu de cara lavada e exibindo suas curvas esculturais com estilo. Puxando a parte de baixo e abaixando-a, a artista ostentou sua barriga chapada e sua entradinha marcada.

“Tá sol, hein? e eu tô apaixonada por verde…”, escreveu a musa na legenda. Nos comentários, ela logo recebeu vários elogios. “Simplesmente perfeita”, admiraram os fãs. “Muito linda”, falaram outros seguidores.

Ainda recentemente, Carolina Dieckmann rebateu críticas sobre ter fama de ser grossa. “Não acho que quem fala [de mim] é coitado… ‘Ah, deixa para lá, a pessoa quer aparecer’. Não, não é coitado. Pelo contrário, às vezes é muito maldoso, né? […] Quando fico sabendo, venho aqui falar com vocês não por causa da pessoa que está falando, porque ela provavelmente vai continuar falando e ela faz o que quiser, né?”, comentou ela.

Carolina Dieckmann rebate críticas

Em seu aniversário deste ano, Carolina Dieckmann derrubou o bolo na hora dos parabéns e recebeu críticas após o ocorrido. A atriz então esclareceu que o episódio não foi planejado e que não houve desperdício.

“No vídeo que o bolo que caiu, eu comecei a ver uns comentários maldosos dizendo que eu joguei de propósito o bolo e eu fico pensando, eu estou muito feliz, isso não me abala, mas isso me preocupa. Que pensamento feio achar que joguei meu bolo de propósito no chão. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão, nunca faria isso”, começou ela.

Em seguida, a atriz contou que todo mundo que estava na festa conseguiu comer o bolo. “Todo mundo comeu o bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu o bolo… Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre e foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota e caiu em pé. Pra quem pensa nisso, presta atenção no tipo de coisa que está nutrindo… Não julgue as pessoas”, acrescentou.