Aline Campos exibe corpão de biquíni fio-dental em passeio de jet ski

Aline Campos sabe muito como deixar os seus fãs e admiradores impressionados nas redes sociais. Dona de um corpão escultural e uma boa forma invejável, a influenciadora digital e dançarina publicou em sua conta do Instagram um carrossel de fotos, onde aparece curtindo um delicioso passeio de jet ski.

A morena ganhou notoriedade ao ser uma das dançarinas do extinto Domingão do Faustão, apresentado por Fausto Silva, onde ficou de 2011 a 2014. Após isso, se tornou repórter do CQC e Pânico na Band. A gata ainda participou de diversos filmes do cinema nacional. Ela é seguida por mais de 12 milhões de pessoas na plataforma de fotos e vídeos.

Aline Campos explana silhueta desenhada de biquíni fio-dental

Em uma publicação em sua conta do Instagram, a ex-namorada de Jesus Luz surgiu bem à vontade durante um lindo dia de sol. Para o momento quente, a dançarina escolheu um conjunto de biquíni fio-dental vermelho chamativo.

A peça de verão, que não possui alças em seus ombros, deixou as suas lindas curvas em evidência. Diante dos lindos registros, a gata colecionou elogios dos admiradores através dos comentários.