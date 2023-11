Geisy Arruda posa de body cavado no quarto e virilha marcada choca

Geisy Arruda sabe a fórmula certa de roubar a cena e deixar os internautas alucinados com as suas publicações. Nas redes sociais, por exemplo, onde soma mais de 4,5 milhões de seguidores, a modelo e influenciadora de conteúdos adultos quase que diariamente compartilha cliques ousados na web. As informações são da Spinoff.

Vale mencionar que a famosa ficou conhecida pela grande mídia após viver uma situação delicada em uma universidade privada no interior de São Paulo, no ano de 2009. Na ocasião, ela foi hostilizada e expulsa do local por estar usando um vestido rosa bem curtinho.

Geisy Arruda posa com peça cavada no quarto e exibe virilha lisinha

Atraindo os olhares em mais de seus ensaios espetaculares, Geisy Arruda mexeu com o emocional dos usuários ao publicar uma foto bem ousada. No feed do seu Instagram, ela surgiu bem à vontade no quarto usando uma peça íntima bem cavada em sua virilha.

Para o momento, a famosa escolheu um body branco marcando a sua cintura. O look deixou as suas curvas espetaculares e a sua cintura desenhada em muita evidência. Toda produzida e com os cabelos soltos, ela ainda ostentou um decote provocante.

Na legenda da publicação, a beldade refletiu sobre a valorização do amor. “Amor , é uma Palavra pra quem sabe dar valor”, disse ela na descrição da postagem. Muitos fãs e admiradores fizeram questão de deixar elogios através do campo de comentários da publicação. Rapidamente a imagem recebeu mais de 17 mil curtidas nas redes sociais.

Um fã comentou que a modelo é a mulher dos sonhos de qualquer homem. O segundo afirmou que a musa tem muita beleza para um corpo só. Já o terceiro, comentou que Arruda é uma mulher de personalidade e respeito. O último foi mais ousado e falou que a influenciadora é gostosa demais.