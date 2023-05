Aline Campos aproveita biquíni e ostenta corpão definido: ‘Delícia’

Aline Campos deixou os fãs apaixonados e ansiosos para o lançamento de seu novo projeto com o filme “Os Farofeiros 2“. Neste sábado (13), a musa compartilhou diversos cliques dos bastidores da produção e, como sempre, deu o que falar!

A morena deixou o clima quentíssimo ao publicar um primeiro registro onde mostra seu corpão saradíssimo enquanto posa de biquíni bem à vontade e exibe um bronzeado pra lá de marcante em seu Instagram, para os mais de 12 milhões de fãs que acumula atualmente.

“Esse bronzeado tá perfeito demais, que mulherão”, exaltou um fã da influenciadora nos comentários da publicação. “Porque um corpão é um corpão, né? Não tem pra ninguém”, elogiou outra internauta. “A mulher mais linda que esse Brasil já viu”, disparou um terceiro.

Aline Campos revela que descobriu que estava grávida durante entrevista para o ‘Big Brother Brasil’

Gente, que tenso! Recentemente, a musa fitness Aline Campos comentou sobre a oportunidade que perdeu para participar do “Big Brother Brasil” em 2011. Em entrevista ao “PodDelas”, a morena afirmou que descobriu a gestação na hora de fazer a entrevista final e acabou perdendo a vaga no reality show.

“Eu tenho uma história muito louca com o BBB. 12 anos atrás, eu descobri que eu estava grávida durante uma entrevista para o BBB 11. Eu já tinha feito várias entrevistas e estava quase fechada a minha participação no programa”, disse Aline Campos. A atriz continuou: “Então eu fiz um exame de sangue [exigido pela produção do reality a todos os competidores]. Lembro que eu estava desconfiada de uma possível gravidez. Em seguida, avisaram que eu estava grávida”.

“Foi a própria produção do programa que me contou: ‘você está grávida!’. Inacreditável, né? Anos depois, fui chamada novamente para o programa numa edição já com famosos, porém foi no mesmo ano que recebi o convite para ser rainha de bateria da Vila Isabel. Como eu tinha assumido compromisso com a escola de samba, não podia deixar. No ano seguinte, me chamaram novamente para o BBB, porém eu tinha um contrato ativo com uma marca de cerveja e não pude aceitar”, afirmou.

