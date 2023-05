Gabi Lopes tira a roupa, sensualiza e fio-dental mostra bumbum turbinado

Gabi Lopes ousou ainda mais! A atriz publicou uma série de fotos com um biquíni PP que deixou todos os seus seguidores babando com seu corpão. Ela mostrou que não está para brincadeira. As informações são de Metropolitana FM.

+ Victória Collen deixa volume escapar e top PP revela marquinha íntima: “Segredinho”

No Instagram, a empresária usou e abusou de um biquíni preto bem pequeno, que deixou o volume dos seus seios ainda maiores. A artista também aproveitou para tirar a roupa e mostrar que se ‘bumbum’ está bem turbinado.

+ Mirella faz vídeo rebolando com calcinha marcando ‘tabaca’

Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios para a musa e afirmaram que sua beleza é de outro mundo. “Ainda bem que sou sua amiga porque pras inimigas o dia terminou difícil”, escreveu uma. A ex-BBB Tina Calamba também passou por lá e disse: “Oi sua gostosa 🔥🙌”.

Gabi Lopes revela que sofreu assédio em viagem de Uber

Em entrevista a revista CARAS, Gabi Lopes contou que já sofreu assédio sexual durante uma viagem de Uber. “É triste, mas parece que estupidez se tornou comum”, desabafou a atriz. Ela ainda reforçou que mulheres precisam, sim, se manterem unidas.

+ Any Borges coloca menor biquíni e volume solta fio-dental: “Não cabe”

“Já passei por várias situações desagradáveis [com motoristas homens]: Um motorista querendo colocar a mão no meu corpo, outro sendo absurdamente grosso e me expulsando do carro”, explicou a artista.