Gabi Diniz abusa de calcinha PP e mostra volume inesperado: ‘Gigante’

Gabi Diniz decidiu ousar e cumprimentar os seguidores de um jeito bem sexy. Usando sua menor calcinha, a modelo tirou o fôlego dos internautas ao realçar seu corpão malhado. As informações são do Metropolitana FM.

Gabi aproveitou que havia acabado de acordar e posou para a câmera com seu pijama branco PP. Para ajudar, ela ainda deu aquele zoom em seu ‘bumbum’ redondo e deixou tudo à mostra, para a felicidade de todos.

Nos comentários, os fãs não se aguentaram e deixaram rios de elogios para a influenciadora. “Uí eu pego🔥”, disse um. Já outro afirmou: “Você é LINDA Gabi! ❤️🔥”. E um terceiro completou: “Mulher Maravilhosa ❤️❤️🔥”.

Relembre participação de Gabrielli Diniz no ‘De Férias com o Ex’ da MTV

Você sabia que Gabi Diniz já participou da primeiras edição do reality show mais famoso da MTV, o ‘De Férias com o Ex’? Pois é! A modelo e atriz esteve no elenco do programa em 2016, quando tinha, apenas, 22 anos de idade.

Durante essa temporada de estreia da versão brasileira, Gabrielli acabou se envolvendo amorosamente com o ex Elthon Charles e deu o que falar nos episódios. Atualmente, a influenciadora não está envolvida publicamente com nenhum parceiro romântico.