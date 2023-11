Adriane Galisteu coloca bumbum para jogo de fio-dental e eleva a temperatura com beleza

Apresentadora de ‘A Fazenda’ conquistou mais de 30 mil curtidas com o registro!

Em registro recente, a apresentadora Adriane Galisteu, de 49 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni mínimo todo laranja, colocando suas curvas para jogo diante das lentes da câmera. Na ocasião, a comandante de ‘A Fazenda’ aproveitou o clima quente para renovar o bronzeado de seu corpaço escultural e conquistou mais de 30 mil curtidas dos internautas.

“E o sol apareceu”, escreveu Adriane Galisteu na legenda da publicação, esbanjando sua pele bronzeada e pernões torneados no clique ensolarado, além de roubar a cena com a sua beleza exuberante. Nos comentários, choveram elogios para a apresentadora.

“Adriane aproveitando o solzinho para ficar ainda mais linda da televisão”, comentou um fã da apresentadora primeiramente. “A loira mais linda da TV”, comentou outro seguidor. “O tempo não passa para a beleza e o talento da Galisteu”, disparou mais uma admiradora, dentre vários comentários positivos para a comunicadora da Record TV.

Vale destacar que em entrevista recente, Adriane Galisteu confessou que não existe rivalidade de sua parte com Xuxa Meneghel. “Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nenhum problema com ninguém, as pessoas vão arrumando treta comigo. O caso da Xuxa é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela”, explicou a apresentadora.