Magérrima, Adriane Galisteu tira selfie proibida só de calcinha

Adriane Galisteu, apresentadora na Record TV, modelo e influenciadora digital, apostou em uma foto pra lá de ousada na tarde desta quarta-feira (24).

“O que vocês acharam?”, questionou na legenda da publicação. Na selfie, Adriane Galisteu aparece em um provador sem camisa e sutiã, enquanto ostenta seu shape chamativo e exibe sua calcinha íntima branca. Atualmente, a musa conta com mais de 5,1 milhões de seguidores no Instagram.

“Miauuuuuu, gata demais”, disse um seguidor no campo de comentários. “Sempre capa de revista ela!”, afirmou mais uma, com emojis de coração.

Após ser detonado nas redes sociais por falar que Adriane Galisteu ‘fumava demais’ e usava roupas de brechó, Roberto Justus voltou a se pronunciar nas redes sociais.

“Em respeito à Galisteu, pela qual tenho muito carinho e admiração (e quem assistiu a entrevista completa que dei no podcast da Luciana Gimenez, pode claramente perceber isso), gostaria de esclarecer que quando me referi a ela comprar algumas peças de roupas em brechós, quis penas exemplificar que os nossos estilos são diferentes, ela é muito mais fashion, descolada e descontraída do que eu”, disse Adriane Galisteu.

“Hoje eu e ela já rimos das fofocas. Infelizmente a mídia gosta de expor fatos fora do contexto para chamar atenção e lamentavelmente as pessoas não buscam assistir todo o conteúdo para tirarem as suas conclusões! Somos amigos e nos respeitamos bastante. O resto é apenas pura maldade”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriane Galisteu (@galisteuoficial)





(*Metropolitana FM)