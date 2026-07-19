Incêndio destrói ônibus e caminhão no pátio da Secretaria de Educação; suspeita é de ação criminosa

Um incêndio atingiu o pátio da Secretaria de Educação na noite deste sábado (18), mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. As chamas destruíram dois ônibus e um caminhão que estavam estacionados no local.

Segundo as primeiras informações, há suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. No entanto, as causas do fogo ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e conseguiu controlar as chamas antes que o fogo se espalhasse para outros veículos que também estavam no pátio.

Até o momento, não há informações sobre feridos. A Polícia deverá investigar as circunstâncias do incêndio para esclarecer a origem do fogo e identificar possíveis responsáveis.

Novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das investigações.

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