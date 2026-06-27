82% dos brasileiros utilizam o Pix, aponta pesquisa da Ipsos-Ipec

Uma pesquisa realizada pelo Ipsos-Ipec revelou que 82% dos brasileiros utilizam o Pix para pagamentos e transferências bancárias. O levantamento mostra que a ferramenta criada pelo Banco Central do Brasil já faz parte da rotina da maior parte da população.

Os jovens lideram o uso do sistema. Entre pessoas de 16 a 34 anos, 94% afirmaram utilizar o Pix. Na faixa etária de 35 a 44 anos, o índice é de 90%, enquanto entre 45 e 59 anos chega a 81%. Já entre os brasileiros com 60 anos ou mais, a utilização cai para 48%.

A renda familiar também influencia no uso da ferramenta. Segundo a pesquisa, 70% das pessoas que recebem até um salário mínimo utilizam o Pix. O percentual sobe para 80% entre aqueles com renda de um a dois salários mínimos, alcança 90% na faixa de dois a cinco salários mínimos e chega a 95% entre os que recebem mais de cinco salários mínimos.

Regionalmente, a Região Sul apresenta o maior índice de adesão, com 84% dos entrevistados utilizando o sistema. Em seguida aparecem o Sudeste (83%), o Norte e o Centro-Oeste (81%) e o Nordeste (80%).

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 17 de junho de 2026, ouvindo 2 mil pessoas com 16 anos ou mais em 130 municípios brasileiros. A pesquisa possui nível de confiança de 95% e margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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