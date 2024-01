Virginia Fonseca surge de biquíni e se diverte no rio com a filha

Influenciadora curtiu o momento para lá de divertido com Maria Flor

Curtindo o início do ano em casa, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao posar para a foto com Maria Flor, sua filha mais nova. Em dia de aproveitar o rio da Fazenda Talismã, do sogro Leonardo, ela escolheu um biquíni azul e mostrou a festa que fez com a pequena. Assim, ambas se divertiram bastante na água e receberam palavras carinhosas dos fãs nas redes sociais. As informações são do Tudo Pop.

“Você é minha princesinha, te amo muito“, escreveu Virginia na legenda da foto publicada no Instagram. Nos comentários do post, o papai Zé Felipe se derreteu pelas amadas e disse amar a família que construiu. Vale destacar que o cantor também está curtindo os dias de descanso com a esposa e as duas filhas, antes que retome a agenda de shows neste início de ano.

VIRGINIA FONSECA EM 2024!

Por meio das redes sociais, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou mais uma novidade de sua carreira. No último mês de dezembro, ela gravou o primeiro piloto de seu programa no SBT. Assim, a empresária se mostrou muito animada para começar os trabalhos. Porém, vale explicar que o piloto da atração serve como treino antes da estreia oficial na emissora.

“Finalizamosssssss nosso primeiro PILOTO!!! E foi MARAVILHOSOOOO, muito grata a TODOS que fizeram esse piloto acontecer, finalizei com o coração cheio de amor e gratidão!! Toda honra e glória a Deus. 2024 É NOSSO!!! Ps: esse não é nosso cenário… pegamos emprestado do Danilo Gentili [risos], gratidão, Danilo!!“, contou Virginia Fonseca em seu perfil oficial nas redes sociais.

Com um vestido longo e todo preto, Virginia Fonseca ainda exibiu suas curvas ao posar para as fotos. Junto com o marido Zé Felipe, sua mãe e os amigos Lucas Guedez e Rafa Uccman, a influenciadora compartilhou os bastidores com seus seguidores. Por outro lado, ela deixou claro que o cenário mudará para a estreia de seu programa, que ainda não tem previsão para começar.