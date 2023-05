Simaria senta de ladinho com a mão no bumbum e silicone quase sai do biquíni

Simaria Mendes está no clima solar e aproveitou para esquentar também a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira (18) ao mostrar, no Instagram Stories, um clique de um ensaio praiano que está dando o que falar.

Sem a menor vergonha de seu corpão escultural aos 40 anos, a cantora impressionou usando um maiô com um recorte mais cavado, que evidenciou as curvas da morena enquanto a mesma renovava o bronzeado. Como sempre, Simaria foi elogiada pelos fãs e se tornou assunto!

“Como pode uma mulher tão pequeno ser tão grande assim para o Brasil?”, questionou um fã, brincando sobre a altura da musa no campo de comentários. “A beleza dessa mulher é um negócio fora de série”, disparou outro internauta, exaltando a morena na ocasião. “Imagina acordar, ir na janela de casa e ver essa mulher se bronzeando assim…”, imaginou um terceiro com o coração a mil.

Deu ruim! Recentemente, a cantora Simaria se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por conta de sua participação no programa de Fábio Porchat. Na ocasião, os internautas acharam que Simaria foi violenta com o humorista, no entanto, o próprio apresentador veio a público para explicar o que havia acontecido.

“Lógico que foi tudo armado. Achei muito louco as pessoas acharem que ela me socou de verdade. Elas são malucas. É televisão. TV é de mentira. Ela já tinha me contado a história e falado que o cara dava um soco nela e disse: ‘me usa, faz em mim. Me pega, me chacoalha, e ela topou’. A Andréia (Sadi) e a Fernanda (Paes Leme) não sabiam e isso que foi legal, a surpresa”, explicou o humorista.

Em uma entrevista à Quem, Simaria também chegou a se pronunciar sobre o assunto: “Foi uma brincadeira. A gente já tinha combinado. Ele amou essa história e falou: ‘tem que ser essa história. Eu posso fazer o que ele fez comigo contigo?’. E ele disse: ‘claro!’. Então eu fiz exatamente o que ele disse! Ele liberou, então eu disse: ‘então, bora fazer porque eu sou verdadeira, eu sou intensa e fui contando somente a verdade do que aconteceu comigo”.

(*Metropolitana FM)