Juliette se empolga e puxa a calcinha para ficar ainda mais cavada; vídeo

Juliette Freire, conhecida como o fenômeno do “Big Brother Brasil“, deixou os fãs completamente chocados nesta sexta-feira (12) ao compartilhar o making of de uma nova campanha, que deixou a galera babando no Instagram da cantora!

Com uma produção futurista, a artista apostou em um body preto nada básico e ostentou suas curvas chamativas enquanto fazia caras e bocas para a câmera, mostrando que nasceu para brilhar. “Sextou trabalhando”, celebrou Juliette na legenda.

“Ninguém diz que essa mulher foi pobre um dia, tá belíssima”, brincou uma seguidora nos comentários da publicação. “Valeu a pena passar um dia inteiro sem nem dormir só votando pra ela ser campeã do BBB”, afirmou um fã da cantora. “Essa mulher está cada dia mais linda”, exaltou outra internauta.

Juliette revela que a fama atrapalha sua vida amorosa: “Já cheguei a desistir”

Que tenso! Recentemente, a cantora Juliette Freire participou do programa “Alma de Cozinheira”, do canal GNT, e falou um pouco mais sobre sua vida amorosa. A ex-BBB revelou que, por conta da fama e da exposição de sua vida pessoal, já chegou a desistir de se relacionar com uma pessoa.

“Já chegou da gente desistir de ficar por conta da fama”, contou. Juliette ainda afirmou que passou por perrengues com os pretendentes, pois eles não gostavam de ter sua vida pessoal exposta.

“As pessoas que me relacionei depois da fama não gostaram. Era um problema. Tudo muito exposto, quando nem tinha uma relação ainda. Era muita gente em cima, prejudicava o processo de se conhecer naturalmente […] Eu optei por não expor na internet para que isso não seja mais um motivo de entretenimento”, desabafou a cantora.

