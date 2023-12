Deborah Secco esbanja corpo surreal na praia com o marido

Em dia na praia, Deborah Secco esbanja curvas esculturais na companhia do esposo; casal foi flagrado e roubou a cena com beleza

A atriz Deborah Secco e o esposo, o também ator Hugo Moura, foram flagrados na praia neste sábado, 26. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o casal foi se refrescar e roubou a cena no local com tanta beleza.

Após mergulharem no mar, os papais de Maria Flor, de 8 anos. foram fotografados desfilando pela areia. A famosa se destacou ao surgir com um de seus biquíni pequenos. Com a roupa de banho minúscula, ela esbanjou sua curvas esculturais.

Já o esposo da artista, Hugo Moura, também ostentou seu corpo musculoso ao curtir o dia ensolarado apenas de sunga.

Nos últimos dias, o casal celebrou o aniversário de oito anos de sua única herdeira, Maria Flor. Desde 2015, os pombinhos estão casados.

