Giovanna Ewbank impressiona ao exibir cintura finíssima: “Maravilhosa”

Preparada para as festas de fim de ano, Giovanna Ewbank impressiona seus seguidores ao exibir cintura finíssima em novos cliques de biquíni

Se preparando para as celebrações de fim de ano, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank deixou seus seguidores de queixo caído com novas fotos. Em suas redes sociais nesta sexta-feira, 8, a esposa de Bruno Gagliasso elevou a temperatura ao exibir seu corpo impecável. As informações são de Caras.

De biquíni vermelho, a famosa ressaltou seus pernões maravilhosos. A loira ainda complementou o look com uma camisa listrada, amarrada na cintura, exibindo um lindo decote e sua cintura finíssima e super definida.

Na legenda da publicação, a artista questionou os seguidores de quando ela deverá usar o modelito. “Vermelho pro Natal ou Réveillon?”, disse ela. Nos comentários, seus fãs rasgaram elogios para os cliques maravilhosos.

“O famoso tanto faz… mas acho que vai é quebrar a internet… kkkkkkk”, brincou a atriz Carolina Dieckmann.“Sempre belíssima! Também amo vermelho!”, declarou um admirador. “Maravilhosa”, enalteceu outro. “Esse coque bagunçado LINDO em você”, escreveu mais um.

Giovanna Ewbank fala sobre voltar a atuar em série

Recentemente, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank falou um pouco mais sobre a sua experiência ao voltar a atuar. A artista está lançando sua nova série, A Magia de Aruana, e conversou com seus seguidores sobre tudo em uma caixinha de perguntas no Instagram, feita no último dia 29.

“Como foi voltar a atuar? Achei que você não queria mais! O que te conquistou no projeto?”, perguntou uma fã. “Não sabia nem que eu estava com saudades e vontade de atuar”, contou nos Stories. Ewbank revelou que inicialmente ficou impactada com o convite, mas a trama do projeto a encantou:

A gente sempre escutou que as bruxas eram más. Só hoje, depois da gente estudar, que a gente sabe que as bruxas nada mais eram que mulheres a frente de seu tempo, mulheres empoderadas que lutavam pelos seus direitos”, explicou a mãe de Titi, de 10 anos, Bless, de 8 anos, e Zyan, de 3 anos.