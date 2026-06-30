Especialistas fazem alerta
Os riscos de tomar tadalafila para melhorar o desempenho; entenda
Como o medicamento pode ser comprado sem receita, especialistas alertam que o uso sem orientação e combinado com álcool ou estimulantes pode provocar reações graves e até queda acentuada da pressão arterial.
Popularizado como tadala, remédio passou a ser usado por jovens e em academias para tentar melhorar o desempenho sexual e físico. Médicos alertam para riscos.”Tomei cinco miligramas porque ia sair com mais de uma menina em um dia”, conta Ricardo (que teve o nome alterado pela reportagem), de 28 anos, sobre o uso da tadalafila. O medicamento se tornou popular entre homens jovens que desejam melhorar o desempenho sexual e por frequentadores de academias para gostariam de impulsionar o ganho de massa muscular.
Cada vez mais presente em conversas entre amigos, redes sociais e aplicativos de mensagem, o medicamento, apelidado de tadala, é indicado principalmente para o tratamento da disfunção erétil. A substância também pode ser prescrita para casos de hipertensão arterial pulmonar e sintomas urinários relacionados ao aumento da próstata.
O consumo do medicamento aumentou nos últimos anos no país. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram vendidas 74,9 milhões de caixas de tadalafila em 2025. No ano anterior, o total havia sido de 64,7 milhões. Uma década antes, em 2015, as vendas somavam 3,2 milhões de unidades.
Embora os dados não indiquem a faixa etária dos consumidores, especialistas apontam que o uso recreativo entre homens mais jovens tem chamado atenção nos consultórios. O avanço das vendas também ocorre em meio à facilidade de acesso ao medicamento, que pode ser comprado livremente em farmácias.
Para médicos, a tendência é preocupante. “A tadalafila não causa dependência química, mas pode favorecer uma dependência psicológica. Esses homens passam a acreditar que só conseguirão ter um bom desempenho sexual se estiverem usando o medicamento”, afirma Gustavo Marquesine Paul, coordenador do Departamento de Andrologia, Reprodução e Medicina Sexual da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).
Riscos à saúde e efeitos adversos
Embora seja considerado seguro quando utilizado sob orientação médica e para indicações específicas, especialistas alertam que a disseminação da tadalafila entre jovens tem contribuído para a percepção equivocada de que o medicamento seria livre de riscos.
Os efeitos adversos mais comuns estão relacionados à ação vasodilatadora da substância. Entre eles estão dor de cabeça, dores musculares, principalmente na região lombar, congestão nasal, vermelhidão no rosto e desconfortos gastrointestinais, como azia e queimação no estômago.
Em situações mais raras, os efeitos podem ser mais graves. Fernando Meyer, médico urologista e professor da Escola de Medicina e Ciências da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), destaca casos de priapismo (ereção prolongada por mais de quatro horas), além de possíveis alterações visuais, auditivas e episódios de queda importante da pressão arterial. Segundo o médico, isso pode levar a desmaios e até quedas.
O urologista também chama atenção para o uso da tadalafila por mulheres, que é considerado off label – termo usado quando um medicamento é utilizado fora das finalidades aprovadas em bula – e que não deve ocorrer sem avaliação médica. Por ser uma substância vasodilatadora, o remédio pode aumentar o fluxo sanguíneo e, consequentemente, a sensibilidade genital.
Os riscos se ampliam quando há consumo combinado com outras substâncias. Se misturado com álcool, por exemplo, o efeito hipotensor pode ser potencializado, aumentando o risco de tontura, queda de pressão, aceleração dos batimentos cardíacos e cefaleia.
Rodrigo Wilson Andrade, urologista e coordenador da Urologia do Hospital Albert Sabin, em São Paulo, destaca ainda que o problema se agrava quando a tadalafila é combinada com energéticos, estimulantes, anabolizantes, drogas recreativas ou suplementos de procedência desconhecida. “Muitas pessoas não sabem exatamente o que estão consumindo, o que torna os efeitos imprevisíveis”, afirma.
A atenção também se volta para interações medicamentosas. Segundo Paul, pacientes que usam nitratos para doenças cardíacas podem apresentar quedas perigosas da pressão arterial ao associar a tadalafila com determinados remédios.
“Outro problema é a falsa sensação de segurança, que leva algumas pessoas a utilizarem doses maiores do que as recomendadas. Por isso, a principal orientação é nunca usar nenhuma medicação sem a prescrição de um médico especialista no assunto”, destaca o especialista da SBU.
Busca por desempenho
O consumo sem indicação médica de tadalafila entre jovens não é resultado de um único fator, mas de uma combinação de elementos que envolvem redes sociais, facilidade de acesso ao medicamento e a crescente pressão por desempenho em diferentes áreas da vida. “Influenciadores, profissionais e até os próprios usuários tiveram papel decisivo na normalização do uso desse remédio como se fosse um suplemento de desempenho”, afirma Paul.
O especialista também alerta para o impacto de conteúdos pornográficos na formação de expectativas irreais. Para ele, padrões de duração, frequência e desempenho podem distorcer a percepção de normalidade. Nesse contexto, o acesso facilitado ao medicamento e a circulação de informações superficiais na internet contribuem para o uso sem orientação médica.
Ricardo conta que utilizou a substância em encontros pontuais e teria sentido uma suposta melhora no desempenho sexual. “É super fácil de comprar. Tomei e senti diferença no sexo, sim”, relata. Ele afirma ainda que usou a tadalafila antes de um treino. “A minha única percepção foi visual. Você olha e fala: ‘Caramba, olha a veia saltando’. Mas de resto, não fez muita diferença, não.”
Apesar dessas percepções, médicos reforçam que não há evidências científicas de que a tadalafila melhore o desempenho sexual ou físico em homens saudáveis. No ambiente das academias, o medicamento é associado ao chamado “pump” muscular, sensação de aumento temporário do volume dos músculos após o treino. Especialistas destacam que não há evidências de benefício do uso do remédio em pessoas saudáveis.
Para que serve o remédio
A tadalafila foi desenvolvida inicialmente para o tratamento da disfunção erétil. “O medicamento atua inibindo uma enzima chamada fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5), responsável por degradar substâncias que participam do mecanismo normal da ereção”, explica Paul. O médico, no entanto, ressalta que a substância não aumenta o desejo sexual nem cria uma ereção automática.
O remédio passou a ser utilizado também no tratamento de sintomas urinários associados ao aumento benigno da próstata, além da hipertensão arterial pulmonar.
Segundo Meyer, a substância ajuda a relaxar a musculatura da bexiga e da próstata, o que facilita a passagem da urina e alivia sintomas como dificuldade para urinar e a necessidade de ir ao banheiro com mais frequência.
A tadalafila é um vasodilatador, ou seja, promove a dilatação dos vasos e melhora o fluxo sanguíneo em determinadas regiões do corpo. O uso é adequado quando há indicação médica para cada caso.
📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS
No Twitter, Facebook e Instagram.
Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!
Os riscos de tomar tadalafila para melhorar o desempenho; entenda
Como o medicamento pode ser comprado sem receita, especialistas alertam que o uso sem orientação e combinado com álcool ou...
IBGE abre seleção com 1,4 mil vagas temporárias para níveis médio e superior
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu um processo seletivo simplificado com 1.414 vagas temporárias para candidatos de...
Mãe de acusada de matar o namorado em Dubai pede que ela seja poupada de fuzilamento
Inglesa alega ter sido vítima de vários episódios de violência doméstica e que agiu em legítima defesa A mãe de...
Empresário baiano é preso em veleiro com 500 kg de cocaína na Espanha
A prisão ocorreu no dia 18 de junho, a bordo de um veleiro interceptado em águas internacionais, a cerca de...
Criança de 3 anos sofre queimaduras graves após explosão de tacho
Uma criança de apenas 3 anos ficou gravemente ferida após a explosão de um tacho na tarde deste domingo (28),...
Menino morre de raiva após contato com morcego sem mordida aparente
Caso no Canadá reforça que contato direto com morcegos exige avaliação médica imediata, mesmo sem sinais de mordida ou arranhão...
“Batman” da vida real amarra suspeitos em postes usando fita adesiva
Igual aos quadrinhos, o “Batman” da vida real faz justiça com as próprias mãos e vira alvo de investigação policial...
FA 1447 / 28 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1446 / 21 DE MARÇO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Espírito Santo promove Encontro das Águas para fortalecer a gestão dos recursos hídricos
Nesta terça-feira (30), o Espírito Santo realiza o Encontro das Águas, evento que reunirá representantes do poder público, Comitês de...
Homem é preso após perseguição e ser encontrado escondido no forro de casa em São Mateus
Um homem de 23 anos foi preso na noite deste sábado (27), no bairro Nova Era, em São Mateus, após...
OBRAS | Prefeitura de São Mateus vai investir R$ 100 milhões em melhorias no município
A Prefeitura de São Mateus abriu um crédito adicional suplementar de R$ 100 milhões no orçamento municipal para a realização...
Regional
Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no Noroeste do ES
Briga por pedaço de linguiça termina em perseguição e tiros no ES Um homem foi preso após tentar matar outro...
Pai tentou contratar pistoleiro por R$ 50 mil para matar filho no Noroeste do ES
Agricultor também revelou desejo de cometer ataques contra policiais e em locais públicos. Ele foi preso após alerta enviado pela...
Deputado Tyago Hoffmann participa de entregas que fortalecem a saúde e ampliam o acesso aos serviços em Nova Venécia
O deputado estadual Tyago Hoffmann esteve em Nova Venécia, nesta sexta-feira (26), para uma agenda marcada por importantes entregas voltadas...
Estadual
Mais de 500 motoristas são flagrados dirigindo com CNH suspensa no Espírito Santo
Mesmo após terem o direito de dirigir suspenso, 564 condutores foram flagrados circulando pelas ruas do Espírito Santo em 2026....
Funcionário morre soterrado em silo de grãos em granja na região Serrana do ES
Segundo a Polícia Militar, o funcionário, de 41 anos, realizava a limpeza no interior de um dos silos da empresa...
Três apostas do ES acertam a quina da Mega-Sena e faturam mais de R$ 32 mil cada
Três apostadores do Espírito Santo bateram na trave e acertaram cinco dezenas do concurso 3024 da Mega-Sena, sorteado na noite...
Nacional
Homem grava sexo sem consentimento e ameaça expor ex em grupos
O homem passou a ameaçar divulgar os vídeos em grupos de moradores de Petrolândia e também enviá-los ao atual companheiro...
Estudante de medicina é morta a facadas em MG; namorado acaba preso
Acadêmica de medicina foi encontrada morta dentro do apartamento em Barbacena (MG); o caso é investigado como feminicídio A estudante...
Homem é preso após ameaçar ex de morte por mensagens de aplicativo
O homem chegou a agredir a vítima e fazer ameaças na presença dos policiais. Ele recebeu voz de prisão e...
Policial
BR-101 | Casal é preso com mais de 100 quilos de maconha durante abordagem em Guarapari
Um casal foi preso com mais de 100 quilos de maconha dentro de um carro durante uma fiscalização da Polícia...
Força Tática da 17ª Cia Independente prende chefe do tráfico de drogas e apreende armas de fogo
Nesta terça-feira, militares da Força Tática conseguiram apreender três armas de fogo em ocorrências distintas, realizando ainda a prisão de...
Ação da Força Tática do 2º Batalhão resulta na recuperação de motocicleta furtada em Nova Venécia
Nesta quarta-feira (15), durante patrulhamento tático motorizado no município de Nova Venécia, policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão...
ENTRETENIMENTO
Geisy Arruda aposta em look de “noiva” e brinca sobre casamento nas redes
A influenciadora Geisy Arruda chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio com temática de casamento, despertando a curiosidade...
Influenciadora surpreende ao revelar hábito curioso: “Amo leite quentinho”
A influenciadora Wanessa Boyer chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um hábito pessoal considerado inusitado por seguidores. Preferência diferente...
Poliana Rocha curte manhã de domingo ao sol e manda recado aos seguidores
A influenciadora Poliana Rocha, de 49 anos, começou o domingo (3) em clima de tranquilidade e alto astral direto de...
POLÍTICA
Líderes comunitários poderão contar com programa de capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Líderes comunitários poderão contar com programa de valorização e capacitação
Reconhecer, incentivar e fortalecer a atuação de líderes comunitários. É o que pretende o deputado Zé Preto (Podemos), autor do...
Janete defende mobilização contra o aumento da violência contra animais
A campanha Abril Laranja, dedicada à conscientização e ao combate à crueldade contra animais, foi destaque no pronunciamento da deputada...
Esportes
Brasil vira sobre o Japão no fim e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo
Foi na raça, na emoção e no apagar das luzes! O Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de...
Brasil avança como líder e define confronto contra o Japão no mata-mata da Copa
A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e carimbou a vaga para a segunda fase da Copa do Mundo na liderança...
Brasil vence Escócia e marca retorno de Neymar
A Seleção Brasileira confirmou sua força na Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Escócia por 3 a 0...
Mais Lidas da Semana
-
Regional2 dias ago
Jovem de 18 anos morre afogado em barragem no interior de Montanha
-
São Mateus1 dia ago
Homem é preso após perseguição e ser encontrado escondido no forro de casa em São Mateus
-
São Mateus3 dias ago
Acidente com motocicleta deixa duas pessoas feridas em São Mateus
-
Estadual4 dias ago
“Achei que era um cachorro”: bebê é encontrada sozinha durante a madrugada em Vila Velha
-
Regional3 dias ago
Homem morre após confronto com a PM em Pedro Canário
-
São Mateus5 dias ago
Assenor inaugura sede e celebra inclusão de São Mateus no Parklog ES
-
São Mateus4 dias ago
Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus
-
Estadual1 dia ago
Funcionário morre soterrado em silo de grãos em granja na região Serrana do ES