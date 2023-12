Mel Maia exibe marquinha de biquíni em dia de piscina

Atriz compartilhou registros da tarde refrescante de Natal no calor do Rio de Janeiro

Mel Maia usou as redes sociais para ostentar o bronzeado no calor do verão do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (25).

Nos stories do Instagram, a atriz de 19 anos compartilhou registros da tarde natalina se refrescando na piscina em família.

Em vídeos publicados no perfil, a jovem exibe a marquinha de biquíni enquanto curte o dia de Natal com os parentes na capital carioca.

Vídeo: