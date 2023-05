Mariely Santos sensualiza na praia e puxa a calcinha no limite

Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração de MC Loma, movimentou as redes sociais e esquentou o clima ao postar uma sequência de fotos encantadoras em seu perfil do Instagram.

Nos registros, a morena surgiu aproveitando o dia de sol na praia, ostentando suas curvas naturais em um biquíni estampado e, como de costume, colecionando elogios de seus seguidores. “A mulher mais linda do mundo”, escreveu um internauta. “Linda demais!”, afirmou outro.

Mariely Santos investe em procedimentos estéticos

Na última terça-feira (16), Mariely Santos realizou uma harmonização facial. Além do procedimento, a Gêmea Lacração também investiu no preenchimento de mento e labial, preenchimento de malar, botox no terço superior e lifting temporal com fios de PDO.

“Eu amei o resultado. Na foto eu estava bem inchada, foi assim que a gente fez, mas agora desinchou e ficou bem mais natural. Colocamos um pouquinho de preenchimento no queixo e na maçãzinha do rosto, não mexi em mais nada. Na maçãzinha, [colocamos] para dar aquele efeito ‘Top Model’. E fizemos botox. Também preenchi um pouquinho da boca, pois em cima era um pouquinho torta e era pequenininha. Então eu queria dar um volume e ficou bem natural, eu amei”, contou Mariely em conversa com Hugo Gloss.