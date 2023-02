Mariely Santos, ‘Gêmea Lacração’, tira a roupa e é clicada com bumbum ‘quase’ tocando a nuca

Mariely Santos, a ‘Gêmea Lacração‘, influenciadora digital e musa do Brasil, compartilhou uma foto em frente à piscina, apostando em seu biquíni minúsculo e pra lá de chamativo.

Na legenda da publicação, a musa apenas colocou alguns emojis de sol, já que Mariely Santos resolveu entregar absolutamente tudo na foto. A nossa querida e amada musa surgiu com um biquíni PP, deu uma empinadinha e levou os fãs à loucura.

“Eu queria tanto ser gostosa assim”, brincou uma fã no campo de comentários. “Meu sonho conhecer essa mulher um dia, mas precisa ser com a Loma e a Mirella”, afirmou outro.

Mariely Santos rebate críticas por cuidar do filho de MC Loma

Durante uma interação com os fãs no Instagram, Mariely Santos, a ‘Gêmea Lacração’, rebateu as críticas por ter cuidado da filha de MC Loma. Segundo a musa, ela fez tudo isso para que sua amiga pudesse curtir um pouco.

“Hoje estou de madrinha, de tia, de segunda mãe. A mãe dela quis se divertir, quis tirar o dia para beber, para curtir mesmo, porque ela é mãe, mas é nova”, disse Mariely.

“Ela é mãe, mas não deixa de ser mulher, de ser uma jovem que quer se divertir”, finalizou.

(*Metropolitana FM)