Homem é morto a facadas dentro de padaria em Linhares

Um homem de 42 anos foi morto a facadas na manhã desta segunda-feira (20) dentro de uma padaria no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo a Polícia Militar, uma atendente do estabelecimento relatou que a vítima entrou correndo na padaria enquanto era perseguida por um homem armado com uma faca.

De acordo com a testemunha, a vítima se desequilibrou no interior do estabelecimento e, nesse momento, o suspeito aproveitou para desferir os golpes. Após o ataque, o agressor fugiu a pé e ainda não foi localizado.

Mesmo ferido, o homem conseguiu caminhar até a parte externa da padaria, onde caiu na calçada.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte da vítima foi constatada ainda no local.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil reforça que informações que possam ajudar na identificação do autor do crime podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

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