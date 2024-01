Magérrima, Mariana Ximenes exibe as pernas torneadas em dia no jardim

A atriz Mariana Ximenes surge com maiô elegante e deixa as pernas de fora em nova foto durante dia de sol no jardim

Longe da TV desde o fim da novela Amor Perfeito, da Globo, a atriz Mariana Ximenes curte suas férias de verão em grande estilo. Nesta terça-feira, 16, ela compartilhou um álbum de fotos ao ar livre. As informações são de Caras.

A musa apareceu só de maiô elegante, feito em dois tons de bege, e ostentou sua beleza impecável. Ela arrasou ao posar com o look cavado e justo enquanto se divertia em um jardim e deixou à mostra suas curvas deslumbrantes e as pernas torneadas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Gata demais”, afirmou um seguidor. “Que lindeza”, declarou outro. “Nossa, você está mais linda”, escreveu mais um.

Mariana Ximenes exibe foto com a mãe

Mariana Ximenes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 19, ao compartilhar uma foto inédita ao lado de sua mãe. É que dona Fátima Ximenes completou mais um ano de vida, e ganhou uma homenagem especial da filha.

No Instagram, a atriz, que está longe da TV desde o fim da novela ‘Amor Perfeito’, em que interpretou a personagem Gilda, postou um clique em que aparece com a mãe e um lindo bolo de aniversário todo branco e decorado com flores no topo, e a parabenizou.

“E foi aniversário da minha mama… Que alegria é poder celebrar, com muito amor, a sua existência!”, disse a artista, que completou o texto se declarado. “Você que me inspira, me ensina, me aconselha, me acolhe! Te amo”, finalizou.

Os fãs de Ximenes deixaram mensagens de felicitações nos comentários. “Felicidades para sua mamãe”, disse o ator Ary Fontoura. “Que alegria, linda sua mãezinha. Muita saúde, conquistas, tudo de bom”, desejou a atriz Beth Goulart. “Parabéns, Fátima! Muitas alegrias e muita saúde”, escreveu uma seguidora. “Parabéns pra sua mãe. Jesus abençoe vocês”, falou uma fã.