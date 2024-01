Geisy Arruda posa de biquíni e mostra bumbum gigante

Influenciadora sempre agita os fãs com fotos mais sensuais

Com muito calor devido às altas temperaturas no país, Geisy Arruda decidiu curtir o dia de verão em casa. Assim, com algumas fotos nas redes sociais, ela escolheu uma saia fresquinha, mas que deixou parte do bumbum à mostra. Nos comentários, os seguidores se derreteram pela influenciadora e só deram elogios para a boa forma física ostentada pela modelo. As informações são do Tudo Pop.

“Camuflada na natureza!“, escreveu Geisy Arruda na legenda do post. “Será que existe em algum lugar mulher mais linda do que essa? Com certeza não!“, questionou um seguidor. “Muito linda e maravilhosa“, elogiou outro. “Muito criativa e sensual. Ousada“, disse mais um. “Com certeza é a escultura mais linda de todos os jardins“, se derreteu o fã.

Geisy Arruda segue ousando!

Sempre ousada em suas redes sociais, Geisy Arruda voltou a elevar a temperatura com algumas fotos publicadas. Desta vez, ela surgiu com um vestido rendado e todo branco. Porém, o comprimento do look chamou atenção e deixou boa parte do bumbum à mostra. Ostentando o corpo escultural, a beldade levou os seguidores ao delírio e só recebeu palavras carinhosas nos comentários.

Aproveitando o calor em solo brasileiro, Geisy também escolheu um maiô todo cavado e na cor dourada para tomar sol. Porém, a beldade decidiu animar os fãs, gravou um vídeo rebolando e publicou nas redes sociais. Com o bumbum à mostra, ela recebeu diversos elogios dos seguidores. “É muito acúmulo de beleza em uma única pessoa“, disse um deles nos comentários.

Logo após posar com seu vestido de Ano Novo, Geisy Arruda elevou o clima mais uma vez e enlouqueceu as redes sociais. Com uma lingerie bastante ousada e um tanto quanto transparente, ela brincou com os fãs e pediu um amor para 2024. Assim, os comentários tiveram vários candidatos ao posto. A influenciadora ainda provocou os seguidores com algumas perguntas.