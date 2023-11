Lívia Andrade esbanja cinturinha de fio-dental e magnetiza com corpaço sarado

Em registro recente, a modelo e apresentadora Lívia Andrade, de 40 anos, encantou a sua legião de fãs e admiradores ao posar pleníssima com um biquíni todo em preto e branco, esbanjando suas curvas exuberantes ao se deitar em um coqueiro. Desta vez, a musa do quadro ‘Acredite Em Quem Quiser‘ impressionou com a sua famosa cinturinha de pilão no clique praiano e conquistou mais de 20 mil curtidas dos internautas.

+ Flávia Alessandra surge com vestido fora do corpo e causa: ‘Loucura’

“No coqueiro”, escreveu Lívia Andrade na legenda da publicação, encantando com o seu corpaço escultural e bumbum redondinho na sequência ensolarada, além de roubar a cena com toda a sua beleza natural e fios molhados. Nos comentários, choveram elogios para a apresentadora.

“Lívia Andrade é um monumento nacional”, escreveu um seguidor primeiramente. “Muito bonito esse lugar! Que Deus e o sol ilumine sua vida”, enalteceu outra fã da apresentadora. “Mas tu és abusada, abusada de linda!”, destacou outro seguidor. “Lívia Andrade entrou na fila da beleza e não saiu mais”, declarou outra, dentre várias mensagens positivas para a nova estrela da TV Globo. + Sem calcinha? Musa do Cruzeiro Esporte Clube provoca clima quente com pose ousada Vale destacar que em entrevista recente, Lívia Andrade falou sobre a sua relação com Silvio Santos após deixar o SBT. “O SBT era o meu mundo. Fiz novelas, programas de humor, linha de shows e o Programa Silvio Santos. Ele era meu elo, minha estrela-guia. Quando ele deixou de trabalhar, eu decidi sair. Silvio foi minha faculdade. Hoje, estou na pós-graduação”, brincou ela.