A funkeira terminou o casamento com MC Guimê recentemente

Em meio à polêmicas do fim do seu casamento com MC Guimê, a cantora Lexa aproveitou o dia ensolarado em um cenário paradisíaco.

No clique divulgado, a funkeira apareceu renovando o bronzeado em uma lancha luxuosa, usando um biquíni fio-dental colocando o bumbum para o alto.