Denise Rocha aproveita clima quente para atender fã no OnlyFans: “Banho de mangueira”

Denise Rocha, de 39 anos, tem obtido grande sucesso no OnlyFans e encontrou uma maneira refrescante de aliviar o calor, ao se refrescar com um banho de mangueira. Vestindo um micro biquíni verde neon, a modelo atendeu ao pedido de um dos seus fãs na plataforma.

“Aproveitei essa onda de calor e fiz as fotos que o meu assinante pediu, será que ele vai gostar?”, brincou. Depois de se molhar ao ar livre, Denise Rocha compartilhou as imagens em sua conta do Instagram. Enquanto provocava seus seguidores, exibindo seu corpo em forma, ela comentou: “Amo banho de mangueira, me lembra os velhos tempos”, escreveu no post.

A musa recebeu muitos elogios de seus seguidores e admiradores. Um fã declarou: “Depois de te ver, derreti completamente, e nem estou falando do calor”. Outros internautas também expressaram seu entusiasmo: “Essa mulher é uma verdadeira obra de arte, eu a admiraria com prazer”. Alguém até mencionou: “Quem me dera ter a oportunidade de te refrescar com um banho de mangueira”.









Recentemente, em apoio às vítimas do ciclone e das enchentes no Rio Grande do Sul, Denise Rocha lançou uma campanha incentivando suas colegas na plataforma de conteúdo adulto a destinarem parte de seus ganhos para ajudar aqueles que foram afetados pela tragédia.