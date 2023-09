Lexa é acusada de traição, posa de biquíni, empina bumbum e manda recado: “Sendo feliz”

Lexa posa de biquíni e empina bumbum em clique ousado; cantora mandou recado poderoso

A cantora Lexa apareceu nas redes sociais pronta para causar neste sábado (30). Ela apareceu usando um biquíni fio-dental e dando uma empinadinha estratégica. A musa impressionou os fãs com sua beleza.

Hospedada em um hotel em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro,a artista esbanjou charme e elegância ao mostrar seu corpão e mostrar que não está nem aí para as críticas que sofreu nas última semanas.

“Sendo feliz”, disparou ela que foi imediatamente apoiada pelos fãs. “Sendo feliz e gostosa”, comentou um. “Bora trabalhar que tem dívida pra pagar”, brincou outro. “Isso mesmo, deixa que os invejosos se mordam”, escreveu outro.

Durante a semana, a mãe de MC Guimê acusou a cantora de trair o marido por dois anos. Depois, ela voltou atrás e explicou porque decidiu meter a colher nos boatos. “Eu estava com muita raiva, porém não posso afirmar que são dois anos, pois eu vi muitas pessoas ofendendo ele nas redes sociais”, afirmou.

Lexa e MC Guimê estavam juntos há mais de sete anos e se casaram em 2018, na Catedral da Sé, em São Paulo. A cantora anunciou o fim do relacionamento em um comunicado nas redes sociais, mas não se pronunciou sobre os rumores de traição. Ela pediu respeito e compreensão dos fãs nesse momento difícil.

MC Guimê também não comentou as acusações da mãe, mas pediu privacidade aos fãs sobre a situação. Ele foi expulso do BBB 23 após ser acusado de importunação sexual contra Dania Mendez, uma das participantes do reality show. Veja:

MÃE DE LEXA REBATE CRÍTICAS

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, rebateu as acusações feitas pela ex-sogra da artista sobre sua suposta infidelidade no casamento com MC Guimê. Em meio aos burburinhos de que ela teria se envolvido recentemente com um de seus dançarinos, Maria Cristina Amaral acusou ela se estar há dois anos fazendo seu filho de cordo e deu o que falar.

Procurada pelo Fofocalizando, do SBT, que havia recém noticiado a opinião da progenitora do funkeiro, a veterana resolveu se posicionar: “Sinceramente, eu gostaria de pedir para essa senhora, a Maria, que ela respeitasse a minha filha, que ela parasse de atacar, de expor coisas que ela inventa da cabeça dela. Já não basta tudo que a minha filha já teve que passar”, começou ela.